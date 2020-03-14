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14.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

1283 içimizde

En büyük Harbiyeli olarak nitelendirilen büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na (KHO) girişinin 121. yıl dönümü, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesinin katıldığı törenle kutlandı.

1283 içimizde

Kara Harp Okulu’ndaki törende, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında öğrencilerin aralarında mesafe bırakılarak oturtulması, törenin geçmiştekilerden daha kısa sürede tamamlanması dikkati çekti.

Geleneksel yoklamanın da yaptırıldığı törende, sıra Atatürk’ün öğrencilik dönemindeki numarası 1283’e geldiğinde tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak “İçimizde” dedi. Harbiyeliler, “Atatürk’ün ilke ve inkîlapları ışığında mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk milleti için canımızı feda etmeye daima hazırız” ifadesini kullandı.

Yoklamanın ardından Kara Harp Okulu öğrencilerinden oluşan koro ‘Plevne Marşı’nın yanı sıra ‘Ölürüm Türkiyem’ ve ‘İşte O Bayrak’ı seslendirdi. Müzik dinletisi sonunda halk oyunları sahnelendi, “Harbiyeden Günümüze Atatürk” konulu sahne gösterisi sergilendi

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