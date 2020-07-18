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18.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

15 Temmuz anma programlarında dijital çalışmalar öne çıktı

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programlarında teknolojinin imkanlarını da kullanarak yenilikçi projelere imza attı.

15 Temmuz anma programlarında dijital çalışmalar öne çıktı

İletişim Başkanlığı, “15 Temmuz Destanı” için geniş bir yelpazede milletin zaferine yönelik farkındalığı artıracak çalışmalar gerçekleştirdi. Etkinlikler kapsamında yurt içinde ve dışında yaklaşık 3 bin program ve faaliyet gerçekleştirildi. İşte o etkinlerden bazıları:

İstanbul’da Kuleli yerleşkesinin duvarlarına milletin darbecilere karşı ortaya koyduğu mücadele video haritalama (mapping) teknolojisi kullanarak görsel bir sunumla aktarıldı. Kuleli yerleşkesi semalarında Türkiye’de ilk kez 200 drone ile “15 Temmuz temalı ışık gösterisi” de gerçekleştirdi.

Dünyanın önde gelen bestecilerinden Fahir Atakoğlu, 15 Temmuz Milli Mücadele ruhunu notalara döktü. Atakoğlu, bu senfonik eseri, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahneledi.

“15 Temmuz” temalı koreografi, Ayasofya Meydanı’nda sergilendi. Çalışmada ayrıca “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet”, “15 Temmuz’u unutma” ve “15 Temmuz Demokrasi Zaferi” mesajlarını içeren koreografilere yer verildi.

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz’da şehit olan 251 vatandaşın isminin, Türkiye haritası üzerinde her parçasında “Kahraman Şehit” ifadesinin bulunduğu tuvallere yazıldığı bir çalışmaya da imza attı. Çalışma, İletişim Başkanlığı’nın Dijital Gösterim Merkezlerinde ziyaretçilerle buluşuyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmaya devam ediyoruz. Amacımız FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine karşı aziz milletimizin ortaya koyduğu destansı direnişi unutturmamak. Şehitlerimizin hatırasını yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

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