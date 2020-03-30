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30.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

2. Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor

TBMM bu hafta, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifini görüşecek.

2. Yargı Paketi görüşmeleri başlıyor

TBMM Adalet Komisyonu da yarın toplanarak, 2. Yargı Paketi’ni içeren teklifi ele alacak.
TBMM Genel Kurulu, yarın toplanarak önce Sayıştay Başkanlığı’nda boş bulunan 5 koltuk için seçim yapacak. Genel Kurul’da, daha sonra Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeye göre çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.

TBMM Adalet Komisyonu da yarın toplanarak, “2. Yargı Paketi” teklifini ele alacak. Teklif, hukuk yargılamasının sadeleştirilmesi, etkinliğinin artırılması ve sorunların giderilmesi amacıyla hazırlandı. Ayrıca son aşamaya gelen infaz düzenlemesiyle ilgili teklifin de bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

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