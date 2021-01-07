Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, adliyelerde gÃ¶revli yazÄ± iÅŸleri ve idari iÅŸler mÃ¼dÃ¼rleriyle video konferans aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Devletin temelinin adalet, adaletin temelinin ise insan, insan hak ve onuru olduÄŸunu sÃ¶yleyen GÃ¼l, insan hak ve onuru gÃ¶zetilerek adaletin gÃ¼Ã§lendirilebileceÄŸinin, koruyup geliÅŸtirilebileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi. Abdulhamit GÃ¼l, "Adaletin konusu da Ã¶znesi de insandÄ±r. Ä°nsanÄ±mÄ±zla adaletin buluÅŸma noktasÄ± adliyeler ve yargÄ± kurumlarÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Adliyelerde, yargÄ± kurumlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, adalet kapÄ±sÄ±nÄ± aÃ§an vatandaÅŸÄ±n ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililer olduÄŸunu belirten GÃ¼l, bu kurumlardaki personeli adalet idealinin gerÃ§ekleÅŸmesinde en Ã¶nemli yapÄ± taÅŸÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼klerini vurguladÄ±. Adalet kurumlarÄ±nda gÃ¶rev yapmanÄ±n Ã¶nemli ve aÄŸÄ±r sorumluluk gerektirdiÄŸini dile getiren GÃ¼l, ÅŸÃ¶yle devam etti.

"Ä°nsan kaynaklarÄ± kapasitemizin gÃ¼Ã§lendirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z yeni yÄ±lda da hÄ±z kesmeden devam edecek. Bu ay sÃ¶zleÅŸmeli personel ve sÃ¼rekli iÅŸÃ§i alÄ±mÄ±nÄ± duyurup, yÄ±l iÃ§erisinde gÃ¶reve baÅŸlamalarÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z. Sizlerin ihtiyaÃ§ ve beklentilerinizi dikkate alan bir personel rejimini Ã¶nemsiyoruz."

HER TÃœRLÃœ DESTEK VERÄ°LECEK

Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± personele teÅŸekkÃ¼r eden GÃ¼l, gÃ¶revi baÅŸÄ±nda ÅŸiddete maruz kalanlara da "geÃ§miÅŸ olsun" dileklerini iletti. Personelin her zaman yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ve her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeyi sÃ¼rdÃ¼receklerini bildiren Bakan GÃ¼l, daha sonra farklÄ± illere baÄŸlanarak Ã§alÄ±ÅŸanlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°lk defa bir bakanla gÃ¶rÃ¼ÅŸme imkanÄ± bulduklarÄ±nÄ± belirten adliye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ise kendilerine sÃ¶z hakkÄ± verildiÄŸi ve gÃ¶rÃ¼ÅŸleri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Bakan GÃ¼l'e teÅŸekkÃ¼r etti.

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