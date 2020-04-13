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13.04.2020 - 12:08 | | İHA

Adalet Bakanı Gül başkanlığındaki toplantı başladı

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında 5'incisi gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı saat 11.00’de başladı.

Adalet Bakanı Gül başkanlığındaki toplantı başladı

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Bşkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor.

ABD'de felaket! Corona virüsten sonra bir de kasırga vurdu!ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırgalar nedeniyle Mississippi eyaletinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, Louisiana eyaletinde de yaklaşık 300 ev ve binanın hasar gördüğü bildirildi.
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