14.07.2020 - 01:58 |
AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Fahrettin Altun o görüntüleri paylaştıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir video paylaştı. Altun yaptığı paylaşıma 'İlk defa izleyeceksiniz' notunu düştü.İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!