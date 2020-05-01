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Bir televizyon kanalÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ±na baÄŸlanan Ã‡elik'e, CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel ve CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu'nun aÃ§Ä±klamalarÄ± ile sosyal medya hesabÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± "demokrasiyi felÃ§ etme Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ifadesine iliÅŸkin deÄŸerlendirmeleri soruldu.

Ã‡elik, yeni tip koronavirÃ¼s sÃ¼recinden Ã¶nce sistematik ÅŸekilde vesayet ve antidemokratik geliÅŸmelere iliÅŸkin imalarÄ±n arka arkaya geldiÄŸini ifade ederek, siyasi tecrÃ¼belerinin, bunlarÄ± tespite ve teÅŸhise yettiÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ iktidara geldiklerinden beri bunlarla uÄŸraÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã–mer Ã‡elik, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Bunlar hiÃ§bir zaman milletten iktidar alma gayreti peÅŸinde olmazlar. SÃ¼rekli olarak milletten iktidar almÄ±ÅŸ olanlarÄ±n faaliyetlerini aksatmak, felÃ§ etmek Ã§abasÄ±na girerler. GeÃ§miÅŸte bunu askeri vesayet yoluyla yapÄ±yorlardÄ±. Daha sonra yargÄ± vesayetini devreye sokuyorlardÄ±. Ã‡ok iyi hatÄ±rlarÄ±m AK Parti iktidarlarÄ±nÄ±n ilk dÃ¶nemlerinde, Mecliste bir grup baÅŸkanvekilleri, 'Biz istesek de bu Meclisi aÃ§Ä±k tutamayabiliriz' demiÅŸti. Bu uyarÄ±nÄ±n benzeri Menderes ve arkadaÅŸlarÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. YÃ¼ce Mecliste bu tekrar edilmiÅŸti. Daha sonrasÄ±nda bunlarÄ±n hukukÃ§u bir milletvekili, profesÃ¶rdÃ¼, asker darbe yapmÄ±yor diye askerin kaÄŸÄ±ttan kaplan olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Yani bir hukukÃ§unun gÃ¶zÃ¼nde darbe yapmayan asker, muteber asker anlamÄ±na gelmiyordu. Bu ÅŸekilde kÄ±ÅŸkÄ±rtma iÃ§indeydiler. Bunu sÄ±k sÄ±k yapÄ±yorlar. GeÃ§miÅŸte hatÄ±rlÄ±yorum, dÄ±ÅŸ politikadan eÄŸitime kadar her konuyu rejim meselesi haline getirirlerdi. Bu demokrasiyi felÃ§ etme Ã¶rgÃ¼tÃ¼ dediÄŸim zihniyetin, yani 'YassÄ±ada zihniyetinin' TÃ¼rkiye'de demokrasiyi felÃ§ etmek iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± metodlardÄ±r."

Ã‡elik, sÃ¶z konusu zihniyetin siyasi sistemle ilgili her tÃ¼rlÃ¼ normal demokratik tartÄ±ÅŸmayÄ±, rejim tartÄ±ÅŸmasÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemine geÃ§ildiÄŸinde de bunu rejim krizine Ã§evirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

TBMM'de tarÄ±m politikasÄ± konuÅŸulurken de rejim tartÄ±ÅŸmasÄ± aÃ§Ä±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžimdi 'saray rejimi' diyerek, seÃ§ilmiÅŸ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±yla kavga ediyor gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ altÄ±nda milletle kavga ediyorlar. Bu grup baÅŸkanvekilleri olan ÅŸahÄ±s, il baÅŸkanlarÄ± olan ÅŸahÄ±s aleni bir ÅŸekilde vesayet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± halde maalesef en Ã¼st yÃ¶neticilerinden en aÅŸaÄŸÄ±sÄ±na kadar bunu onaylayan bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Yani burasÄ±, bu demokrasiyi felÃ§ etme Ã¶rgÃ¼tÃ¼ dediÄŸimiz zihniyetin bÃ¼tÃ¼n unsurlarÄ±nÄ± gÃ¶zetiyor. Bunu bÃ¶yle herhangi bir klasik Ã¶rgÃ¼t, baÅŸÄ± ÅŸÃ¶yle, sonu bÃ¶yle diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek bu meseleyi Ã§ok indirgemiÅŸ oluruz. Bu yaygÄ±n bir zihniyet."

"BÃ¼rokrasiyi kendi tekelci zihniyetlerinin kÃ¶lesi haline getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar"

Ã‡elik, geÃ§miÅŸte 367 kararÄ±nÄ± Ã§Ä±karanlarÄ±n, AK Parti'ye kapatma davasÄ± aÃ§anlarÄ±n, 27 Nisan'da muhtÄ±ra vermeye Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n da aynÄ± zihniyetin iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± kaydetti.

"Bu ÅŸahÄ±slar demokrasiyi felÃ§ etme Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeleri olarak bu ÅŸekilde konuÅŸuyorlar" ifadesini kullanan Ã‡elik, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Rejim krizi Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz. AsÄ±l yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ÅŸey her zaman olduÄŸu gibi kendilerini devletin sahibi olarak gÃ¶rÃ¼p, devlet bÃ¼rokrasisini tehdit ederek kontrol altÄ±na almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Devlet bÃ¼rokrasisini kendi tekelci zihniyetlerinin kÃ¶lesi, tebaasÄ± haline getirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Biz bu vesayet meddahlÄ±ÄŸÄ±nÄ± siyasi hayatÄ±mÄ±z boyunca Ã§ok gÃ¶rdÃ¼k. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ve AK Parti'nin mÃ¼cadelesinin omurgasÄ±, bu demokrasiyi felÃ§ etme Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ milli irade adÄ±na maÄŸlup etmedir. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za belediye baÅŸkanÄ±yken verilen yasaklarda da 367 kararÄ±nda da AK Parti'ye aÃ§Ä±lan kapatma davasÄ±nda da gÃ¶rdÃ¼k. Åžimdi yine aynÄ± ÅŸeyleri yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. 27 Nisan'da asker adÄ±na birtakÄ±m bÃ¼rokratlarÄ±n muhtÄ±ra teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde de aynÄ± ÅŸeyi gÃ¶rdÃ¼k. Ama her seferinde AK Parti saÄŸlam durarak, bu vesayeti alt Ã¼st etti."

Ã‡elik, siyasi tartÄ±ÅŸmayÄ± nezaket iÃ§inde gÃ¶tÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, siyasi argÃ¼manlara siyasi argÃ¼manlarla cevap verdiklerini sÃ¶yleyerek, "Ama sÃ¶z konusu olan bu darbe Ã§aÄŸrÄ±sÄ±, bu vesayet Ã§aÄŸrÄ±sÄ± bambaÅŸka bir manaya geliyor. Bu milletimizin tehdit edilmesidir. BÃ¶yle bir durumda AK Parti'nin yapacaÄŸÄ± tek ÅŸey ÅŸudur: Milletimizi tehdit edenlere karÅŸÄ± AK Parti dimdik ayaktadÄ±r, milleti tehdit edenlere, millete meydan okuyanlara, milli iradeye meydan okuyanlara AK Parti meydan okur. Bu bedeli Ã¶deye Ã¶deye geldik." diye konuÅŸtu.

Milletin demokrasi iÃ§in Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bedel Ã¶dediÄŸini, baÅŸbakanÄ±nÄ± ve bakanlarÄ±nÄ± ÅŸehit verdiÄŸini, yakÄ±n zamandaki 15 Temmuz'da da direndiÄŸini ifade eden Ã‡elik, "milletin, vesayet Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla, darbe Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla, askeriyede, yargÄ±da kÄ±ÅŸkÄ±rtma oluÅŸturulmasÄ±yla istikametinden sapmayacaÄŸÄ±nÄ±" belirtti.

"Kim 'saray rejimi' diyorsa..."

SÃ¶z konusu zihniyetin eskiden Ã§ok kolay ÅŸekilde birtakÄ±m askeri bÃ¼rokratlarÄ± manipÃ¼le ettiklerini belirten Ã‡elik, "Åžimdi TSK'nÄ±n, emniyet gÃ¼Ã§lerimizin, jandarmamÄ±zÄ±n demokrasiye gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ± olmasÄ±, demokratik rejime baÄŸlÄ± olmasÄ± bunlar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k kabustur. Bunlar isterler ki silahlÄ± gÃ¼Ã§leri istedikleri gibi manipÃ¼le edebilsinler." dedi.

Ã‡elik, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Bunlar yine rejim kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan bahsediyorlar. Bir kod vermek isterim. Kim 'saray rejimi' diyorsa bilin ki aslÄ±nda demokrasiyi felÃ§ etme Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¼yesi olduÄŸunu itiraf etmiÅŸ oluyor. KaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r dikkatle izliyoruz, nezaketle uyarÄ±yoruz. BakÄ±n bunlar antidemokratik sÃ¶zlerdir, bu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n iÃ§ine girmeyin diyoruz. Ama millete meydan okumaya devam ediyorlar. Onlar millete meydan okuma cÃ¼retini gÃ¶steriyorsa millete meydan okuyanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda da onlara meydan okuyacak AK Parti dimdik ayaktadÄ±r, Cumhur Ä°ttifakÄ± dimdik ayaktadÄ±r."

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