MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklaması
ABONE OL
28.04.2020 - 17:11 |

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklaması

Son dakika gelen bilgilere göre; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklaması

Son dakika haberi I AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı ve 17.00'de sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Aziz milletimizin mübarek günlerini kutluyoruz. 

(27 Nisan E-Muhtırası)

Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O gün siyasi tarihin dönüm noktalarındandı.O muhtıra kabul edilmedi, kağıt parçası oldu. 27 Nisan sıradan bir gün değildir Türk tarihi açısından. O gün demokrasinin vesayete karşı koyuşudur.

(Corona virüs ile mücadele)

Dünya yeni vatanseverlik kavramını konuşuyor.

Bu süreçte gösterilen çabalar çok önemlidir.

Bazı ülkelerde aile içi şiddet arttı, bu üzücü... İnsanınızı koruyamıyorsanız gerisi önemsizdir.

Türkiye birçok ülkeye yardım gönderiyor.

3 Yunan vatandaşını Cibuti'den tahliye ettik.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Türkiye Yunan denizcileri kurtardı! Büyükelçi o anları anlattı

(Ankara Barosu'nun açıklaması)

Bu metni yazanlar bir hastalıklı zihin içerisinde... Bu; çok çirkin, nefret suçu dolu bir metindi. 'Kan kokan zihniyet' demek laiklik midir? Söz konusu metin faşist bir kafanın ürünü. Bazı CHP'li vekillerin destek vermesi üzücüdür.

Diyanet İşleri Başkanı yasal görevini yaptı. 

İkinci bildiride biraz yumuşatmak istemişler. İkinci bildiriyle faşist tutumları sürüyor.

(İBB'nin gönderdiği broşür)

Yapılan provokatif yaklaşımdır. Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama bekliyoruz. O bildiri kardeşliğimize dönük bir sabotajdır. Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması gerekir.

Afrin’de patlama... Çok sayıda sivil hayatını kaybettiSuriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, en az 20 sivil hayatını kaybederken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediğini değerlendiriyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman açılıyor, 4 Mayıs'ta açılacak mı 2020? Okullar eylül ayına kadar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak?

Okullar ne zaman açılıyor, 4 Mayıs'ta açılacak mı 2020? Okullar eylül ayına kadar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne zaman açıklama yapacak?

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Resmen değişti, o kimlikler geri alınacak

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

Koronavirüsle mücadele eden bir doktorun 12 saati

PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı bulundu!

PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcı bulundu!

Sıradaki Haber