AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklaması

Son dakika haberi I AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı saat 15.00'te başladı ve 17.00'de sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Aziz milletimizin mübarek günlerini kutluyoruz.

(27 Nisan E-Muhtırası)

Türkiye'yi geriye götürmek isteyen bir girişimdi. O gün siyasi tarihin dönüm noktalarındandı.O muhtıra kabul edilmedi, kağıt parçası oldu. 27 Nisan sıradan bir gün değildir Türk tarihi açısından. O gün demokrasinin vesayete karşı koyuşudur.

(Corona virüs ile mücadele)

Dünya yeni vatanseverlik kavramını konuşuyor.

Bu süreçte gösterilen çabalar çok önemlidir.

Bazı ülkelerde aile içi şiddet arttı, bu üzücü... İnsanınızı koruyamıyorsanız gerisi önemsizdir.

Türkiye birçok ülkeye yardım gönderiyor.

3 Yunan vatandaşını Cibuti'den tahliye ettik.

(Ankara Barosu'nun açıklaması)

Bu metni yazanlar bir hastalıklı zihin içerisinde... Bu; çok çirkin, nefret suçu dolu bir metindi. 'Kan kokan zihniyet' demek laiklik midir? Söz konusu metin faşist bir kafanın ürünü. Bazı CHP'li vekillerin destek vermesi üzücüdür.

Diyanet İşleri Başkanı yasal görevini yaptı.

İkinci bildiride biraz yumuşatmak istemişler. İkinci bildiriyle faşist tutumları sürüyor.

(İBB'nin gönderdiği broşür)

Yapılan provokatif yaklaşımdır. Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama bekliyoruz. O bildiri kardeşliğimize dönük bir sabotajdır. Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması gerekir.