AK Parti’de  iki toplantı

Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) peş peşe topladı. Toplantılarda Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasından, Libya’daki son gelişmelere kadar pek çok kritik iç ve dış gelişme masaya yatırıldı. Kovid-19 önlemleri kapsamında MKYK toplantısı Genel Merkez’in -2. katındaki konferans salonunda, MYK toplantısı ise 8. kattaki büyük salonda gerçekleştirildi.

Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi. Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.