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14.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AK Parti’de  iki toplantı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin iki önemli karar organını peş peşe topladı.

AK Parti’de  iki toplantı

 

Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) peş peşe topladı. Toplantılarda Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasından, Libya’daki son gelişmelere kadar pek çok kritik iç ve dış gelişme masaya yatırıldı. Kovid-19 önlemleri kapsamında MKYK toplantısı Genel Merkez’in -2. katındaki konferans salonunda, MYK toplantısı ise 8. kattaki büyük salonda gerçekleştirildi.

Putin’le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı’dan yapılan açıklamaya göre, ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değerlendirildi. Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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