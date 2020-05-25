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25.05.2020 - 11:33 | | AA

AK Parti'de partiler arası bayramlaşma yapıldı

AK Parti'de Jülide Sarıeroğlu başkanlığında partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı.

AK Parti'de partiler arası bayramlaşma yapıldı

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başkanlığındaki 3 kişilik heyet, diğer siyasi partilerle video konferans yoluyla bayramlaştı.

AK Parti'de ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut, Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yaprak Çolak'ın bulunduğu heyet ile bayramlaşma görüşmesi gerçekleştirildi.

AK Partide partiler arası bayramlaşma yapıldı

MHP'DE VİDEOLU KONFERANS

MHP'de partiler arası bayramlaşma video konferansında, MHP heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ve MYK üyesi Merve Menekşe yer aldı.

    Teröristlerin güvenlik noktalarına düzenleyeceği saldırı son anda önlendiTerör örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
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