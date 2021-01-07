07.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
AK Parti’den 81 ilde suç duyurusu
AK Parti, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, CHP’li eski bakan Fikri Sağlar ve gazeteci Can Ataklı hakkında 81 ilde teşkilatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Genel Merkez’den yapılan açıklamada “Darbe ve felaket çığırtkanlığı yapan bu zihniyet, ülkemiz için bizatihi bu tehditlerin kendisi kadar tehlikelidir. Tüm diğer siyasi partileri de demokrasi karşıtı bu açıklamalara tepki vermeye davet ediyoruz” denildi.
Sağlar’ın, “Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var”, Başbuğ’un “Eğer Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” açıklamasına en üst perdeden tepki gösteren AK Parti, Ataklı’yı da, “darbe iması” yapmakla suçlamıştı
AK Parti’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.