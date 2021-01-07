AK Parti’den 81 ilde suç duyurusu

Sağlar’ın, “Türbanlı hâkim karşısına gittiğimde adaleti savunacağı konusunda kuşkum var”, Başbuğ’un “Eğer Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi” açıklamasına en üst perdeden tepki gösteren AK Parti, Ataklı’yı da, “darbe iması” yapmakla suçlamıştı



AK Parti’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Elbette, en başından beri her dönemde milli iradenin üstünlüğünü hazmedemeyenler olmuştur. Milli irade düşmanlığı, kimi zaman darbeci, kimi zaman vesayetçi, kimi zaman marjinal akımların temsilcisi olarak karşımıza çıkmıştır” ifadeleri kullanıldı.



