MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti'den HDP'li isme sert tepki!
ABONE OL
21.10.2020 - 14:10 | | AA

AK Parti'den HDP'li isme sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına insanlıklarını sattıkları açıktır." ifadesini kullandı.

AK Parti'den HDP'li isme sert tepki!

Çelik, Twitter hesabından, Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan  ailelere hakaret eden HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'a tepki gösterdi.

Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için günlerdir HDP Diyarbakır  İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelere hakaret eden HDP milletvekilini  kınadıklarını vurgulayan Çelik, "Evlat ve vicdan nöbeti tutan annelere hakaret  etmek vicdansız bir saldırganlıktır." mesajını paylaştı.

Çelik, HDP milletvekilinin, çocuk yaştaki evlatları dağa kaçırılan  Diyarbakırlı annelerle dayanışmak yerine hakaret etmesinin utanç verici bir tutum  olduğunu belirterek, "Evlat nöbeti tutan annelere dönük bu saldırganlık herkes  tarafından kınanmalıdır. Evlatlarının terörist projelere lejyoner yapılmasına  isyan eden ve 'Evladımı istiyorum' diyen annelere 'Satılmış' demek ahlak ve  vicdan adına kınanmalıdır. Diyarbakır annelerinin yanında olmak bir insanlık  görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Diyarbakır annelerine saldıranların terör örgütünün ajandasına  insanlıklarını sattıkları açıktır." ifadesini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Diyarbakır anneleri tüm insanlığa yapılan bir çağrıdır. Diyarbakır  anneleri ile dayanışma içinde olmak insan olmanın erdemiyle hareket etmektir.  Diyarbakır annelerinin evlatlarına kavuşma azmini hiçbir şey kıramaz. Diyarbakır  annelerinin evlat ve vicdan nöbeti tüm insanlığa yapılmış bir çağrıdır.

Evlatlarını lanetli terör örgütlerinden kurtarmak isteyen yeryüzündeki  tüm annelerin sesi Diyarbakır'da yükseliyor. Annelik bugün 'Ana gibi yar olmaz,  Diyarbakır gibi diyar olmaz' diyor. Bu vesileyle Diyarbakır annelerimizin evlat  ve vicdan eylemini buradan bir kez daha selamlıyoruz, annelerimizin ellerinden öpüyoruz."

 

Antalya'da denizde hortum! 15 dakika sürdüAntalya'nın Kemer ilçesi Çıralı tatil merkezi açıklarında çıkan hortum 15 dakika ilerledikten sonra kayboldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Bir FETÖ operasyonu daha! Gözaltılar var

Son dakika! Bir FETÖ operasyonu daha! Gözaltılar var

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

Bir milyon 500 bin TL’lik hırsızlık! Suç üstü yakalandı

Bir milyon 500 bin TL’lik hırsızlık! Suç üstü yakalandı

Sıradaki Haber