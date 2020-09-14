14.09.2020 - 12:44 | | milliyet.com.tr
AK Parti'den Kızılay aracına alçak saldırı sonrası sert tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin El Bab bölgesinde Kızılay aracına yönelik saldırıda şehit olan personel Allah'tan rahmet diledi, yaralı personele ise acil şifalar diledi.
AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamaları şöyle;
Dünyadaki tüm muhtaçların ve mazlumların kardeşi Kızılay’a yapılan alçak saldırıyı kınıyoruz.
Suriye’nin El bab bölgesinde insani yardım için bulunan Kızılay ekibimize, açılan ateş sonucu bir Kızılay personelimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin.
Şehidimizin mekanı cennet olsun. Yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.
Araçlarında Kızılay amblemi bulunan ekibimize yapılan bu saldırı, aynı zamanda uluslararası hukuku da hedef almıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle lanetliyoruz.
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