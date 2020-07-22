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22.07.2020 - 07:00 | | DHA

AK Parti’den Kızılay’a kan bağışı seferberliği

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı teşkilatına üye partililerin Kızılay’a 15 bin 150 ünite kan bağışı yapması üzerine Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti’den Kızılay’a kan bağışı seferberliği

Şenocak’a plaket takdim eden Kınık, “AK Parti, Kızılayımızın koronavirüs ve Ramazan süresince, ülkenin düşen kan stokları noktasında yapmış oldukları çağrıyı karşılıksız bırakmadı. Tabiri caiz ise bir seferberlik ilan etti. Ülke stoklarının düştüğü o dönemde gerçekten kısa bir süre içerisinde 15 binin üzerinde ünite kan bağışıyla ciddi bir destek oldu” dedi.

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