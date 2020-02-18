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18.02.2020 - 10:19 | | AA

AK Parti'den Pavlopulos’a 'Batı Trakya' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un Batı Trakya'yı ziyaretindeki sözlerine ilişkin, "Müslüman Türk Azınlığa, 'Müslüman Yunan Azınlık' denmesi ırkçı bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

AK Parti'den Pavlopulos’a 'Batı Trakya' tepkisi

Çelik, Twitter hesabından Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un açıklamalarına tepki gösterdi.

"Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığa 'Müslüman Yunan Azınlık' demesi son derece yanlıştır. Müslüman Türk Azınlığın kimliğini inkar etmek kınanacak bir davranıştır." ifadesini kullanan Çelik, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın demokratik değerlere saygılı davranarak Müslüman Türk Azınlığa doğru şekilde hitap etmesi gerektiğini bildirdi.

AB üyesi bir ülkede siyasilerin Müslüman Türklerin kimliğine karşı sistematik saldırılar içinde olmasının ise kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Batı Trakya'da Müslüman Türk Azınlık tarihi bir gerçektir. Kimse bu gerçeği değiştiremez. Müslüman Türk Azınlığa, 'Müslüman Yunan Azınlık' denmesi ırkçı bir yaklaşımdır. Batı Trakya Türk Toplumuyla ilgili tarihi gerçekleri değiştirmeye çalışanlar hiçbir sonuç elde edemezler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, Yunanistan'ı mahkum eden aksi yönde kararlarına rağmen bu ırkçı yaklaşımların devam etmesi üzüntü vericidir.

Herkesi bir kere daha tarihi gerçeklere uygun, demokratik değerlere saygılı davranmaya davet ediyoruz. Batı Trakya Türk toplumunu 'tehdit' ve 'tehlike' gibi göstermeye çalışanlar kendi demokrasilerine zarar veriyorlar. Batı Trakya Türk toplumunun kimliği tarihi gerçeklerle sabittir. Batı Trakya Türk toplumu, Yunanistan demokrasisi için güçlü bir zenginliktir. Aksi yöndeki yaklaşımlar çirkin bir ırkçılık örneğidir."

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