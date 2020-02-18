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18.02.2020 - 09:16 | | İHA

Bakan Çavuşoğlu: Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk’tü, Türk kalacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Demokrasi’nin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme’sinin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk’tü, Türk kalacak..!" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk’tü, Türk kalacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un, Batı Trakya’da yaşayan Türkler için “Müslüman Yunan Azınlık” ifadesi kullanmasına yönelik yaptığı açıklamada, “Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk’tü, Türk kalacak” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un hadsiz sözlerine yönelik sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Batı Trakya ziyaretinde Müslüman Türk Azınlığın kimliğine yönelik “Müslüman Yunan Azınlık” ifadesi kullanan Pavlopulos’a, “Demokrasinin beşiği olduğu söylenen bir ülkenin Cumhurbaşkanı yine Müslüman Türk azınlığa Yunan Müslüman azınlık demiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onca kararına rağmen. Siz ne derseniz deyin; Batı Trakya Türk Azınlığı yüzyıllardır Türk’tü, Türk kalacak” cevabını verdi.

Dev opersayon başladıİzmir merkezli 43 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanlığı'ndaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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