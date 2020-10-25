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25.10.2020 - 12:13 | | AA

AK Parti'den Wilders'a tepki!

AK Parti'li siyasetçiler, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

AK Parti'den Wilders'a tepki!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Bülent Turan, Wilders'a, sosyal medya hesaplarında yayınladıkları  mesajlarla cevap verdi.

AK Parti Grup Başkanı Bostancı, paylaşımında, Geert Wilders'ın,  Hollandalı aşırı uçta yer alan, siyasetini husumet ve skandal açıklamalar üzerine  kuran bir kişi olduğunu belirtti.

Bostancı, "Wilders, kendi kirli dilinin mahpusu. İnsanlığın yüz  karası. Umarız medeni dünyaya ait olan Hollandalılar gereğini yapar." dedi.

Din düşmanlığının ardında kaynakların dağılımına ilişkin ufuksuz  siyasetlerin, meseleyi kışkırtıcı bir motivasyon kaynağı olarak kutsalın alanına  taşıma kurnazlığı bulunduğunu belirten Bostancı, "İslam düşmanlığı da aynı  nedenlerle gündemde. Derdi hesap olanların bu yöntemle bilançosu daha yıkıcı  olur." ifadelerini kullandı.

"İŞTE BU ALÇAK O ZAMAN KAYBEDECEK"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Bu faşist Hollandalı'ya  Avrupa'nın değerlerini boşuna hatırlatmayın. Çünkü artık ortada bir Avrupa değeri  yok. Avrupa'yı yöneten zihniyet bu ırkçı adamla aynı kafada." değerlendirmesinde  bulundu.

Muş, paylaşımında, "Türk-İslam düşmanlığına fırsat vermemek için kendi  değerlerimize sahip çıkalım. İşte bu alçak o zaman kaybedecek." mesajını verdi.

"GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da "Avrupa'nın, kendini  bilmeyen, sorumsuz, dengesiz, Geert Wilders gibi sözde liderlerden dolayı büyük  bir sınavda olduğunu" dile getirdi.

Yükselen faşizm ve İslamofobinin, başta AB olmak üzere kimseye huzur  getirmeyeceğine işaret eden Turan, "Güçlü olmak zorundayız. Terörizmi büyütmek  isteyenlere inat insanlık kazanmalı." vurgusu yaptı.

 

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