MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri AK Parti'li Akdoğan'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki
ABONE OL
16.08.2020 - 13:50 | | AA

AK Parti'li Akdoğan'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın ivedilikle adaylıktan istifa etmesi veya demokratlar tarafından adaylıktan azledilmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti'li Akdoğan'dan ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki

Akdoğan, Biden'ın açıklamalarına Twitter'dan paylaştığı görüntülü mesajla tepki gösterdi.

Yalçın Akdoğan, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi ABD'de başkanla ilgili iki defa azil soruşturması yapıldı. Bunların ikisi de ABD seçimlerine müdahale iddiası taşıyordu. Bir tanesi Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddiası, ikincisi Biden'la ilgili Ukrayna'da dava açılmasını zorlayarak yine ABD seçimlerine müdahale iddiasıydı. Benzer bir şekilde Biden, Türkiye'de siyasete ve seçimlere müdahale ediyor. Bu yüzden ya ivedilikle adaylıktan istifa etmeli veya demokratlar tarafından adaylıktan azledilmelidir."

Gürsel Tokmakoğlu'dan Joe Biden açıklaması: ABD seçimi yaklaştıkça dikkat çekeceklerABD başkan adayı Joe Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı neden hedef aldı? Biden neyi temsil ediyor? Emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu konuya ilişkin değerlendirmelerini CNN Türk'te Tunç Arslanalp'e açıkladı. Biden'ın küstah sözlerini değerlendiren Tokmakoğlu, bunların köklü bir tartışmalar olduğunu söyleyen Tokmakoğlu, daha önce sürdürülen uluslararası sistemin devam ettirilmeye çalışıldığını belirtti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanır? ALES puan hesaplama...

ALES/1 sonuçları ne zaman açıklanır? ALES puan hesaplama...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Binlerce kişi bekliyordu! Ve değişti, 60 puana düşürüldü...

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Koronavirüs aşısını geliştiren doktor konuştu

Ayder Yenileme ve Koruma Projesi çalışmaları sürüyor

Ayder Yenileme ve Koruma Projesi çalışmaları sürüyor

Sıradaki Haber