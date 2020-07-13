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13.07.2020 - 14:40 | | DHA

AK Parti'li Çelik: Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.

AK Parti'li Çelik: Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.

AK Partili Çelik: Ermenistanın Azerbaycanımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz

Şort giydiği için darp edildiğini iddia eden ODTÜ'lü geç kız: Çığlık atarak kurtuldumYalova’da, ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın (20), şort giydiği için kendisini tokat atıp, darp eden Hüseyin A.'dan (70) şikayetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakılan Hüseyin A., ifadesinde genç kıza şort giydiği için tokat attığını itiraf ederken, üniversiteli Beril Nisa Aydın, “Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak, kurtuldum” dedi.
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