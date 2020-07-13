13.07.2020 - 14:40 | | DHA
AK Parti'li Çelik: Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan saldırganlığının karşılıksız kalmayacağından emin olsun. Ermenistan'ın Azerbaycan'ımıza saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her şart altında ve her zaman Azerbaycan’ın yanındayız" dedi.
Şort giydiği için darp edildiğini iddia eden ODTÜ'lü geç kız: Çığlık atarak kurtuldumYalova’da, ODTÜ öğrencisi Beril Nisa Aydın (20), şort giydiği için kendisini tokat atıp, darp eden Hüseyin A.'dan (70) şikayetçi oldu. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyeden adli kontrolle serbest bırakılan Hüseyin A., ifadesinde genç kıza şort giydiği için tokat attığını itiraf ederken, üniversiteli Beril Nisa Aydın, “Yüzüme defalarca vurdu. Çığlık atarak, kurtuldum” dedi.