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14.10.2020 - 10:35 | | AA

AK Partili Fatih Şahin'den AYM üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımına tepki

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla tepki çeken Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın "cübbesini asması" gerektiğini bildirdi.

AK Partili Fatih Şahin'den AYM üyesi Engin Yıldırım'ın paylaşımına tepki

Şahin, Twitter'dan Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma ilişkin, şunları kaydetti:

"Milletimizin hafızasına kötü bir şekilde kazınmış ışık metaforu ile bağımsızlığını ve tarafsızlığını yitirmiş, cuntadan ve vesayetten yana olmuş, yargısal aktivizm sevdalısı, ara rejim heveslisi muhtıracı AYM üyesi jüristokratların yapması gereken bellidir, cübbesini asmak."

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