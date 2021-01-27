AK Partili Kurtulmuş, partisinin Erzurum il kongresinde konuştu

Kurtulmuş, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin "yerli ve milli", "demokrat", "reformcu" ve "kuşatıcı" özellikleriyle diğer partilerden ayrıldığını söyledi.

Vatandaşlar arasında "başörtülü", "başı açık", "sakallı", "sakalsız", "dindar", "az dindar" ayrımını kaldıran partinin AK Parti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milletin 83 milyonunu bir ve beraber görüyoruz ancak karşı tarafın zihniyeti hala eskide kalmış. Hala ayrımcılık peşindeler, hala ülkenin insanlarını bir şekilde ayrıştırmakla meşguller. Bir tanesi tam da erken seçim tartışmalarının olduğu bir günde 'eğer Menderes 25 Mayıs'ta 1960'ta erken seçimi söyleseydi, 27 Mayıs devrimi olmazdı' dedi. Bu laflar tesadüfen söylenmiş laflar değil. Birilerinin zihniyetinde, karşımızdaki Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetinde, hala zihin dünyalarında, 27 Mayıs'ın, 12 Eylül'ün, 12 Mart'ın, 28 Şubat'ın yer aldığını görüyoruz. Çok açık söylüyorum. Kılıçlarınızın iki tarafının kestiği devirler artık geride kalmıştır. Bunların hala bazılarının zihinlerinde darbe hayali, hatta ellerinden gelse darbeye özentileri vardır. Artık o devirler geride kalmıştır. Allah'ın izniyle 15 Temmuz gecesi Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu millet 'ya Allah bismillah Allahuekber' diyerek, sokaklara çıkarak, darbeleri de darbecileri de tarihe gömmüştür."

"DEMOKRASİ CAN VERİLEN BİR YER DEĞİL, MİLLETE HİZMET EDİLEN BİR YER"

Kurtulmuş, milletin darbeleri ve darbecileri tarihe gömmesine rağmen hala birilerinin zihninde eski döneme özlemlerin bulunduğunu belirterek, eski bir gazetecinin "eski askeri vesayet dönemleri daha iyiydi" sözlerini hatırlattı.

Bir milletvekilinin de "Recep Tayyip Erdoğan gitsin diye ben canımı veririm" dediğini anımsatan Kurtulmuş, "Canın sana kalsın. Demokrasi can verilen bir yer değil, millete hizmet edilen bir yerdir. Milleti daha da yukarıya çıkarmak için mücadele edilen bir yerdir. Bu memlekette Cumhurbaşkanımıza 'sözde' diyecek kadar zıvanadan çıkmış bir muhalefet var. Biz eski dönemlerde cumhurbaşkanlarını beğenmesek bile, hep kendi işimize devam ettik. Bunların amacı Türkiye'nin gündemini zehirlemektir. Bunların yaptığı terbiyesizliklerin cevabını verdik, her gün de vereceğiz." diye konuştu.

"SUYU TAŞIYAN BİZİZ, TESTİYİ KIRAN ONLARDIR"

Söz konusu kişilere esas cevabın 2023'de sandıklarda verileceğini aktaran Kurtulmuş, 2023'te olağanüstü büyük bir zafer ilan edileceğini vurguladı. Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suyu taşıyan biziz, testiyi kıran onlardır. Bu ülkede demokrasiyi yerleştiren biziz, demokrasi dışı özlemleri olanlar onlardır. Bu milletin daha ileriye gitmesi için gece gündüz çalışan biziz, milletin meselelerine takoz olan onlardır. Bu milletin daha güçlü bir şekilde dünya milletleri arasında mücadele etmesini, rekabet etmesini isteyen, bunun için çalışan biziz, dışarısından medet uman bunlardır. Dışarısında demokrasi dilenenler bunlardır. Üzüm yemek isteyen, üzüm yiyen biziz, bağcıyı dövmeye çalışan bunlardır. Türkiye bunlara bırakılmayacak kadar önemli bir ülkedir."

"HER BİR POLİTİK AKTÖRÜMÜZ BİR TAYYİP ERDOĞAN GİBİ HAREKET EDECEK"

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dünya markası ve büyük bir siyasi lider olduğunu ifade ederek, onunla aynı yolda omuz omuza yürümekten büyük keyif aldıklarını anlattı.

Yeni dönemde sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizmasının arkasına sığınarak siyaset yapma devrinin geride kaldığını dile getiren Kurtulmuş, "Her bir politik aktörümüz bir Tayyip Erdoğan gibi hareket edecek, onun gücünü, kuvvetini, onun ortaya koyduğu performansı daha da ileriye götürecek bir azimle, gayretle mücadelesini sürdürecektir." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Vedat Demiröz ile AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, Recep Akdağ ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kongrede konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre için gönderdiği tebrik videosunun izlendiği kongrede, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz güven tazeledi.