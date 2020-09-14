AK Parti'li Turan: 'Şu anki CHP ile Atatürk'ün kurduğu parti arasında sadece isim benzerliği kaldı'

Partisinin Çanakkale İl Başkanlığını ziyaretinde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili tartışmalara değindi.

Turan, "Şu anki CHP ile Atatürk'ün kurduğu parti arasında sadece isim benzerliği kaldı. Atatürk'ün CHP'si bugün adeta işgal altında. CHP içinde Atatürk diyemeyenlere kızan CHP'lilere 'günaydın' diyoruz. Bu, daha buz dağının görünen kısmı. Haziranda 'CHP'nin TBMM Başkanvekili kim olsun?' diye seçim yapıldığında, HDP benzeri söylemleriyle dikkati çeken CHP'li Sezgin Tanrıkulu az farkla ikinci olmuştu. Atatürk’ün partisi oldukları iddiasından Atatürk ismini anmaktan çekinen il başkanlarına, HDP ruhluların parti içinde ciddi karşılık buldukları bir noktaya geldiler. Sayın Kılıçdaroğlu ise bu durumdan ya memnun ya da İl Başkanı'na 'Kendine gel' diyemeyecek kadar cesaretsiz. Konu sadece Kaftancıoğlu da değil." değerlendirmesini yaptı.

Birinin HDP için pilav dağıttığını, birinin "YPG komşumuz olsun" dediğini, birinin DHKP-C'liye sahip çıktığını, bir diğerinin de terörist cenazesine katıldığını belirten Turan, "CHP seçmeninde ve bazı partililerde bu durumdan ciddi anlamda bir rahatsızlık var. CHP milletvekillerinden Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirenlerin olduğunu hepimiz gördük ancak iş işten geçti." ifadelerini kullandı.

Partisinin üye kampanyasını da değerlendiren Turan, 10 milyonu aşkın üye sayısıyla açık ara birinci olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla büyük bir heyecanla başlattıkları "Gönül Seferberliği" çalışmasının hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Turan, "Kampanya ile çok daha fazla üyeye ulaşacağız. Gençlerimizin partimize teveccühlerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Genç kardeşlerimizin üyeliklerine özellikle talibiz." diye konuştu.

Turan ile partililerin katıldığı toplantıda, teşkilat çalışmaları, kongre hazırlık süreçleri ve üye kampanyasının Çanakkale'deki durumu ele alındı.