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13.01.2021 - 17:40 | | DHA

AK Parti'li Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'sözde Cumhurbaşkanı' sözlerine tepki göstererek, "Çok vahim bir durum, bu aynı zamanda aziz millete de hakarettir" dedi.

AK Parti'li Yazıcı'dan, Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AK Parti Kırıkkale 7'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Başpınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Yazıcı, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'sözde Cumhurbaşkanı' sözlerini eleştirdi. Yazıcı, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ne diyor görüyorsunuz değil mi? 'Sözde'. Çok vahim bir durum, bu aynı zamanda aziz millete de hakarettir. Dolayısıyla hiçbir şey üretemeyenlerin kafası küfürle dolu. Beynin üretken olması lazım. Dilinizi, Allah'ın verdiği bu enstrümanı iyi komuta etmek suretiyle güzel kullanmak zorundasınız. Güzel kullanmayanlara gerekli dersi aziz milletimizin gerektiği zaman vereceğine inancımız tam" dedi.

AK Partili Yazıcıdan, Kılıçdaroğlunun sözde cumhurbaşkanı sözlerine tepki

'HİÇ KİMSENİN DAYATMA HAKKI YOK'

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin konuşan Yazıcı, "Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanması bahane edildi. Orada bir eylem gerçekleştirilmeye çalışıldı. CHP, İstanbul’u temsil eden teşkilatıyla orada görüntü veriyor. Bu onaylanabilir bir davranış mıdır? Eleştiriye, gösteriye saygımız sonsuz. Vatandaş eleştirir, gösteri de yapar; ama hiç kimsenin dayatma gibi hakkı yoktur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste olarak girilen seçimde Mustafa Kaplan, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığına seçildi.

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