Aklından geçiren bedeline katlanır

Bahçeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

ALÇAK BİR SENARYO: Amacı malum ve mahsurlu yabancı vakıflardan birisinin Türkiye’yi ılımlı otokrasi, defacto diktatörlük olarak tarif ve takdimi bayat ve bağnaz bir isnat olmasının yanında utanç verici bir iftiradır. Bilhassa Türkiye ekonomisini karalama kampanyasına refakat eden ana faillerin hem ülke içinden hem ülke dışından eşzamanlı olarak harekete geçmeleri alçak bir senaryodan başka bir anlama gelmez... Zorluklara rağmen ekonomimiz çelik gibi, ekonomi yönetimimiz de çevik ve millidir. Salgında vaka ve vefat sayısının inişe geçmesi pek çok çevreyi derinden sarsmaktadır.

CHP KERVANBAŞI: CHP’li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının, “Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart” ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına açık delildir. CHP, demokrasi hazımsızlarının kervanbaşıdır. İktidara ulaşabilmek için sandığın dışında yol arayanlar, Türkiye aleyhine işbirlikçiliğe talip olup beşinci kol faaliyeti yapanlar sadece demokrasiye hasım değil aynı zamanda Türkiye’nin de karşısında birikmiş emperyalizmin taşeronlarıdır.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR: Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve hükümeti görevinin başındadır... Hamd olsun yeni sistemin temeli sağlam, uygulaması sağlıklı, sonuçları da göz kamaştırıcıdır... CHP’li siyasetçilerin demokrasi harici yöntemlerden medet umarak, “Bir şekilde iktidar değişikliği” görmeleri imkânsızdır. Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. Türkiye’de sandık dışında iktidar nasıl olacaktır? Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, sokaklardan, silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır.

İHANET MASKESİ: Hayasız ve haksız bir şekilde maske dağıtılmadığından şikâyet eden köksüz CHP sözcülerinin, aslında yüzlerine taktıkları ihanet maskesini dert ve mesele etmeleri gerekir.

KAÇACAK YERLERİ OLMAYACAK: Darbe sevdalıları, demokrasi katilleri her zaman karşılarında MHP ile Cumhur İttifakı’nı bulacaktır. Hiç kimse hayale kapılmamalı, yanlış hesap yapmamalıdır. Niyet sahiplerini uyarıyorum, kaosa ve krize oynayanların sığınacak, kaçacak yerleri olamayacaktır. 15 Temmuz’da hainlerin başına gelenlerin mislisi kendi başlarına gelecektir.