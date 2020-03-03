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03.03.2020 - 11:30 | | DHA

Akşener: 'Türkiye oturup izlesin' diyemeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bugün, yanı başımızdaki topraklar, pikap üstünde gezen birkaç teröriste devredilirken, 'Türkiye sessizce oturup uzaktan izlesin' diyemeyiz. Afrin’i, Fırat Kalkanını ve Barış Pınarını, bu sebeple destekledik, desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Akşener: 'Türkiye oturup izlesin' diyemeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener "Aslında bu haftaki grup toplantımızı, şehitlerimizin ruhuna dualar okuyarak açıp, aziz hatıraları önünde saygıyla eğilerek bitirmek istiyordum. Ama devleti yönetenler, devlet ciddiyetinden, devlet adabından, sorumluluk bilincinden ne derece uzak olduklarını yine gösterdiler. Bana da iki çift söz söylemek farz oldu" diye konuştu.

'RUSYA 1958'DEN BERİ SURİYE'DE'

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saldırının ardından yaptığı konuşmasında ekonomiyi ve dostlarıyla yaptığı telefon sohbetlerini anlattığını ifade ederek, "Trump sormuş 'Putin'in Suriye'de ne işi var?' demiş. Sayın Erdoğan da 'Kamışlı'da petrol var' demiş. Hani okullarda okutulurdu 'Rusya’nın sıcak denizlere inme hedefi' denirdi ya, işte o sıcak denizlerdeki üssüdür Suriye. Rusya, 1958'den beri Suriye'de hem ikili anlaşmalarla, hem de askeri üsleriyle. Bu gerçeği ve nedenlerini bilmiyorsan, ya da bilmeze yatıyorsan, o coğrafyaya niye kafanı uzattın Sayın Erdoğan? Suriye'de ne işi olduğunu bilmediğin Putin'in, Soçi'de, Astana'da ne işi vardı Sayın Erdoğan? Madem Putin'in Suriye'de işi olmadığını düşünüyordun, ortak devriyeyi de kapsayan mutabakatı neden imzaladın Sayın Erdoğan?" diye konuştu.

'DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

İYİ Parti’nin siyasette aklın ve vicdanının sesi olduğunu savunan Akşener, "İYİ Parti kutuplaşmayı sona erdirmek için, milletin çağrısı üzerine oluşmuş bir siyasi harekettir. Biz alınan her karara, milletin çıkarları penceresinden bakarız. Her kararı, vicdanımızla tartarız. Ehline danışır, başını sonunu düşünür, ondan sonra karara varırız. Bu anlayışla biz bugün, yanı başımızdaki topraklar, pikap üstünde gezen birkaç teröriste devredilirken, 'Türkiye sessizce oturup uzaktan izlesin' diyemeyiz. Afrin'i, Fırat Kalkanını ve Barış Pınarını, bu sebeple destekledik, desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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