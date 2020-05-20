‘Atatürk gençliği baskılara direnir’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana’da, Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmasını engellediği iddiasıyla tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım’ı savundu. Kılıçdaroğlu, “Ankara’dan talimat gitti, Eren tutuklandı. Haksızlığa karşı gelmek, yönetenleri rahatsız ediyor. Atatürk gençliği; baskıya, haksızlığa direnir. Bizi yönetenler, bizi ezmeye kalksalar dahi direncimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, 81 il ve KKTC’den 82 gençle bir araya geldi. Telekonferans yöntemiyle yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:

TALİMAT GİTTİ: Kaymakamlığın önünde dağıtılan yardım paketleriyle ilgili soru soruyor. Annesi, babası ve küçük kardeşiyle beraber bu soruları soruyorlar. Fakat kaymakamın koruması silah çekerek Eren’i tehdit ediyor. Savcılığa şikâyet yapılıyor. Savcı herhangi bir işlem yapmıyor sonra serbest bırakıyor. Fakat daha sonra Erdoğan ve Adana AK Parti il örgütü olayı büyütüyor. Erdoğan zaten bir konuşma yaptı arkasından talimat gitti Ankara’dan, Eren Yıldırım tekrar gözaltına alındı, tutuklandı ve hapse konuldu.

SİVİL DARBE DÖNEMİ: Darbe dönemlerini bilen ve yaşayan birisiyim. O dönemlerde yaşananlar şimdi Türkiye’de yaşanıyor. 20 Temmuz’dan sonra Türkiye bir sivil darbe sürecini yaşıyor. Yargı bağımsızlığı yok. Hukukun gereği değil, bir anlamda siyasal iktidarın gereği yerine getiriliyor.

DİRENCİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ: Darbe dönemlerinde toplumun aydın kesimleri bedel öderler. Eren Yıldırım’ın ödediği bedel gibi. Haksızlığa karşı gelmek, soru sormak, iktidarı eleştirmek, yönetenleri rahatsız ediyor. Atatürk gençliği; baskıya haksızlığa direnir, yoksulun ezilen kesimin sesi olur. Hiç kimse unutmasın Kuvayımilliye’nin ruhu bu partinin dokularına işlemiş durumdadır. Biz Kuvayımilliyeciyiz. Ülkemizi, vatanımızı, bayrağımızı seviyoruz. Bizi yönetenler yanlış kararlar alsalar dahi, bizi ezmeye kalksalar dahi direncimizi büyük bir kararlılıkla ve gururla sürdüreceğiz, Eren’in sürdürdüğü gibi.

‘Farklılıklar zenginlik olmalı’

Tek adam yönetiminin bir ülkeye hangi felaketleri getirdiğini bütün arkadaşlarımın bilmesini isterim. Dünyanın egemen güçleri Çanakkale’ye geldiler, İstanbul’u işgal etmek istiyorlardı. Çanakkale’yi geçemediler. Sadece 3 yıl sonra bir kişinin, padişahın iradesiyle, bütün o gemiler Çanakkale’den tek kurşun atmadan, İstanbul’u işgal etti. Tek adam rejimi budur işte. Bizim ve gençlerin görevi, Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Düşünce farklılıkları kavga nedeni değil, zenginlik olarak görülmeli.

Şampiyon sporcularla konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda şampiyon olan 15 sporcu gençle video konferans aracılığıyla bir araya geldi. Yerel yönetimlerin, sporcuları desteklemesi ve önlerindeki engelleri kaldırmasının önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, her gencin bir spor dalını tanıması ve yapması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Sporla uğraşalım, başarı elde edelim ama atama bekleyen, özellikle spor konusunda atama bekleyen öğretmenler var. Onların da atanmaları, iş sahibi olması gerekiyor” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, özellikle spor alanında belli bir noktaya gelen kişilerin birikimini genç kuşaklara aktarması gerektiğine değinerek, sporcular başarılı olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada adının yankılanacağını ifade etti.