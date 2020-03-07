MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Ateşkes ilanını olumlu karşıladık’
ABONE OL
07.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Ateşkes ilanını olumlu karşıladık’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye ile Rusya’nın, İdlib’de ygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes sürecini olumlu karşıladıklarını bildirdi.

‘Ateşkes ilanını olumlu karşıladık’

Akşener, şunları kaydetti:

“En azından Mehmetçiğimizin can güvenliği açısından ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladık. Diğer taraftan şimdi Putin ve Esad’ın kazanımlarının yerinde durduğunu gördük. Bu mutabakatta Soçi Mutabakatı ile benzerlikleri var, dolayısıyla bu gürültü niye çıktı, bu sonuca göre baktığımız zaman onu anlayamadık. Diğer taraftan gözlem noktalarımız şimdi M4 karayolunda 6 kilometre aşağıya doğru olan kısımda da Rus askeri devreye girecek güvenlik açısından, dolayısı bizim gözlem noktalarımız Suriye askerleri ile çevrili. Bu gözlem noktalarının durumu ne olacak? TOKİ’nin ev yapacağı bölge var, Türkiye’ye gelmiş Suriyeli gidecekti, o konu belirsiz ve sonuç itibarıyla bir adımı olumlu, diğer konularda bir soru işareti var.”

Erdoğan’a çağrı

Muhalefet partileri olarak hiçbir devlet bilgisini ilgililerden öğrenemediklerini ifade eden Akşener, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu. Akşener, şunları kaydetti:

“Hem mutabakat hem Suriye’de olanlarla ilgili Sayın Erdoğan’ın ister toplu, isterse de tek tek liderleri çağırıp bilgi vermesinin, liderler zirvesi yapmasının Türkiye açısından çok doğru olacağını düşünüyorum. Halbuki orada netice olarak Türkiye’nin menfaatleri söz konusu. Suriye ile ilgili mevzuda varsa görüşlerimiz, varsa eleştirilerimiz, varsa tekliflerimiz, tavsiyelerimiz orada konuşmalıyız.”

 

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Korkunç kaza! Ölü ve yaralı var...

Korkunç kaza! Ölü ve yaralı var...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber