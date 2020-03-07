‘Ateşkes ilanını olumlu karşıladık’

Akşener, şunları kaydetti:

“En azından Mehmetçiğimizin can güvenliği açısından ateşkes ilan edilmesini olumlu karşıladık. Diğer taraftan şimdi Putin ve Esad’ın kazanımlarının yerinde durduğunu gördük. Bu mutabakatta Soçi Mutabakatı ile benzerlikleri var, dolayısıyla bu gürültü niye çıktı, bu sonuca göre baktığımız zaman onu anlayamadık. Diğer taraftan gözlem noktalarımız şimdi M4 karayolunda 6 kilometre aşağıya doğru olan kısımda da Rus askeri devreye girecek güvenlik açısından, dolayısı bizim gözlem noktalarımız Suriye askerleri ile çevrili. Bu gözlem noktalarının durumu ne olacak? TOKİ’nin ev yapacağı bölge var, Türkiye’ye gelmiş Suriyeli gidecekti, o konu belirsiz ve sonuç itibarıyla bir adımı olumlu, diğer konularda bir soru işareti var.”

Erdoğan’a çağrı

Muhalefet partileri olarak hiçbir devlet bilgisini ilgililerden öğrenemediklerini ifade eden Akşener, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu. Akşener, şunları kaydetti:

“Hem mutabakat hem Suriye’de olanlarla ilgili Sayın Erdoğan’ın ister toplu, isterse de tek tek liderleri çağırıp bilgi vermesinin, liderler zirvesi yapmasının Türkiye açısından çok doğru olacağını düşünüyorum. Halbuki orada netice olarak Türkiye’nin menfaatleri söz konusu. Suriye ile ilgili mevzuda varsa görüşlerimiz, varsa eleştirilerimiz, varsa tekliflerimiz, tavsiyelerimiz orada konuşmalıyız.”