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24.07.2020 - 07:00 | | AA-DHA

Ayasofya ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’nde incelemelerde bulundu.

Ayasofya ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara’daki Yüksek Askeri Şura’nın ardından İstanbul’a gelerek Ayasofya Camisi’ne geçti. Erdoğan, dört gün önce de incelemelerde bulunduğu Ayasofya Camisi’nde yaklaşık 1 saat kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin  Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti. Erdoğan ve beraberindekiler Ayasofya Camisi’nin girişine gelerek  “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi” yazan tabelayı açtı, tabela önünde fotoğraf çektirdi. Erdoğan’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ayasofya Camii’ne geldi. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden Ayasofya Camii’nde görevlendiren imam ve müezzinleri açıkladı. Buna göre; Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, 2015’te Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışması birincisi Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu imam olarak atandı. Müezzinler ise şöyle: Mehmet Hadi Duran, Rıdvan Akbaş, Şükrü Asıleren, İbrahim Çoban, Alpcan Çelik.

Özel para basıldı

Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı. Gümüş hatıra paralar 185 TL, bronz hatıra paralar 55 TL karşılığında satın alınabilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter’dan “Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz” dedi.

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