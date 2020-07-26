‘Ayasofya’mıza kavuşma sevincini yaşıyorum’

Her gün 3 bin 500 kişilik yemek dağıtılan imarethanenin açılış töreninde konuşan Emine Erdoğan, sözlerine Ayasofya Camii’nden bahsederek başladı. Erdoğan, Gelecek nesillere aktarılacak bu güzide eserin restorasyon çalışmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile, Fatih Sultan Mehmet Vakfı’nın mülkiyetinde bulunan Ayasofya’mıza, 86 yıl sonra cami sıfatıyla yeniden kavuşmuş olmanın sevincini de sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.