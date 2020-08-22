22.08.2020 - 07:00 |
Bağış’a BM’den önemli görev
Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ve Eski İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Moratinos, Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ı BM Medeniyetler İttifakının yeni kurulmakta olan Yüksek Danışma Kurulu üyeliğine davet etti.
Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun İspanya Başbakanı olduğu dönemde mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan’ın koordinasyonunda BM bünyesinde kurdukları Medeniyetler İttifakı projesi, medeniyetler çatışması tezine karşı panzehir görevi üstlenmişti.
Yüksek Danışma Kurulu üyeleri arasında Bağış’ın yanı sıra eski Pakistan Başbakanı Şevket Aziz, eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, eski Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev gibi dünya barışı ve medeniyetler ittifakı fikrinde önemli görevlerde bulunan kişiler yer alacak. Bağış’ın görevi kabul ettiği öğrenildi.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.