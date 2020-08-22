Bağış’a BM’den önemli görev

Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun İspanya Başbakanı olduğu dönemde mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan’ın koordinasyonunda BM bünyesinde kurdukları Medeniyetler İttifakı projesi, medeniyetler çatışması tezine karşı panzehir görevi üstlenmişti.



Yüksek Danışma Kurulu üyeleri arasında Bağış’ın yanı sıra eski Pakistan Başbakanı Şevket Aziz, eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, eski Kırgızistan Devlet Başkanı Askar Akayev gibi dünya barışı ve medeniyetler ittifakı fikrinde önemli görevlerde bulunan kişiler yer alacak. Bağış’ın görevi kabul ettiği öğrenildi.