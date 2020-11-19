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19.11.2020 - 16:28 | | DHA

Bahçeli, Davutoğlu'nun görüşme talebini reddetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' teklifini sunmak için yaptığı görüşme talebini reddetti.

Bahçeli, Davutoğlu'nun görüşme talebini reddetti

Gelecek Partisi Özel Kalem Müdürü Mehmet Aytekin, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'e, "Kamuoyuna açıkladığımız 'Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizi sunmak üzere, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Genel Başkan Devlet Bey'den görüşme talep etmektedir" mesajını iletti.

Ardından Ahmet Davutoğlu, Bahçeli ile görüşme talebini yazılı bir metin halinde de MHP Genel Merkezi'ne gönderdi. Yazıda, "Gelecek Partisi olarak 1 Kasım 2020 tarihinde 1. Olağan Genel Kongremizi gerçekleştirdik. 9 Kasım 2020 tarihinde ise 'Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' önerimizi kamuoyu ile paylaştık. Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi' teklifimizi sunmak ve gündem ile ilgili genel istişarede bulunmak üzere görüşme talebinde bulunuyorum" ifadesine yer verildi.

Davutoğlu'nun imzalı yazısıyla gelen bu talebe Devlet Bahçeli, Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker aracılığıyla yanıt verdi. Çeliker, Gelecek Partisi Özel Kalem Müdürü Mehmet Aytekin'e gönderdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi ile Sayın Genel Başkan Ahmet Beyin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi konusunda bir görüşme talebiniz var ise o konuda randevu verelim. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusu ile ilgili görüşme talebinizi cevaplandıramıyorum. İyi çalışmalar dilerim."

Bahçeli, Davutoğlunun görüşme talebini reddetti

 

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