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16.07.2020 - 11:10 | | AA

Bahçeli'den Siirt ve Van şehitleri için taziye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Van'da düşen keşif uçağında ve Siirt'te teröristlerle girilen sıcak çatışmada şehit olan emniyet mensupları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli'den Siirt ve Van şehitleri için taziye

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, aziz milletin yeni bir kara haberle sarsıldığını, Van-Hakkari arasında görev uçuşu yapan bir keşif ve gözetleme uçağının, Gevaş ilçesinde bulunan Artos Dağı'na çarparak kaza kırıma uğradığını ve bir felaket yaşandığını ifade etti.

Keşif uçağında vatan görevi ve beka müdafaası yapan 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere 7 kahraman emniyet mensubunun şehit düştüğünü aktaran Bahçeli, bir diğer kahredici olayın da Siirt'te vuku bulduğunu, Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu çerçevesinde, teröristlerle girilen sıcak çatışmada, iki özel harekat polisinin şehit olduğunu, ikisinin de yaralandığını anımsattı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Nitekim hüznümüzün izahı, üzüntümüzün ifadesi yoktur. Aziz şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine, mesai arkadaşlarına, emniyet teşkilatına ve elbette büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı niyazlarımı derin bir teessürle iletiyorum. Tedavi altında bulunan kardeşlerime şifalar diliyorum.

Kahraman şehitlerimizin onurlu isimleri, fedakar hizmetleri milli vicdanda bir sancak gibi dalgalanacak ve geride bıraktıkları emanetleri asla unutulmayacak, unutturulmayacaktır."

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