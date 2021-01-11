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11.01.2021 - 17:06 | | DHA

Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Rum tarafının uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesinin gerekliliği, Ada'daki Türk varlığının kabul edilmesi, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemi, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi KKTC'nin hakkına, hukukuna sahip çıkmaya devam edeceği, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceği, Türkiye'nin bu konudaki tavrının açık olduğu ve 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada olduğu vurgulandı.

Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

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