27.09.2020 - 13:08 | | DHA
Bakan Akar: Tüm imkânlarımızla Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.
Bakan Akar, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Muğla'da İngiliz kadına cinsel saldırı!Muğla'nın Marmaris ilçesinde yerleşik olarak yaşayan İngiltere vatandaşı A.H.L. (56), bir kadın arkadaşı ile gittiği otelin restoranında tanıştığı, Murat B.'nin (32) kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürüp, şikayetçi oldu. Polis, A.H.L.'yi kucağında üst kata taşıyıp, odasına soktuğu otelin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlenen Murat B.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, A.H.L. ile isteği üzerine birlikte olduğunu ileri süren Murat B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.