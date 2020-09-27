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27.09.2020 - 13:08 | | DHA

Bakan Akar: Tüm imkânlarımızla Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

Bakan Akar: Tüm imkânlarımızla Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız

Bakan Akar, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

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