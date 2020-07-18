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18.07.2020 - 21:31 | | DHA

Bakan Albayrak'tan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı: Artık geleceği yönetme vakti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat AlbayrakTOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi için 'hayırlı olsun' dileğini ileterek, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti" dedi.

Bakan Albayrak'tan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı: Artık geleceği yönetme vakti

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak bugün temeli atılan TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi için 'hayırlı olsun' dileğini iletti. Albayrak, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"TOGG, fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti. Ülkemize hayırlı olsun."



Bakan Albayraktan Türkiyenin Otomobili paylaşımı: Artık geleceği yönetme vakti

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