Bakan Berat Albayrak'tan 'Bu Yoldan Dönmeyeceğiz' paylaşımı

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaştığı mesajını paylaşarak, "Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına mani olamayacaklar. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Hükmünde galip olan sadece Allah'tır. Biz bunu biliriz. Bu Yoldan Dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.