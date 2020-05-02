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02.05.2020 - 23:24 |

Bakan Berat Albayrak'tan 'Bu Yoldan Dönmeyeceğiz' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medyada hesabından paylaşımda bulundu

Bakan Berat Albayrak'tan 'Bu Yoldan Dönmeyeceğiz' paylaşımı

Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye dönüşünün 3. yıl dönümünde sosyal medyadan paylaştığı mesajını paylaşarak, "Milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar. Ay yıldızlı bayrağımızın göklerde dalgalanmasına mani olamayacaklar. Ezanlarımızı susturamayacaklar. Hükmünde galip olan sadece Allah'tır. Biz bunu biliriz. Bu Yoldan Dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
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