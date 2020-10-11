MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşıyla Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü
ABONE OL
11.10.2020 - 17:49 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşıyla Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Azeri mevkidaşıyla Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov, Ermenistan’ın ateşkes ihlallerini ele aldı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

Eyüpsultan TEM Otoyolunda kaza! 2'si polis 5 yaralıİstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında iki otomobilin çarpıştığı kazada,2'si polis 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu

Sahte içkiden hayatını kaybeden avukatın yakınları konuştu

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandı

Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber