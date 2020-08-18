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18.08.2020 - 23:25 | | AA

Bakan Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, diplomatik ilişkilerin 70. yılında ikili iş birliğini görüşmek ve anlaşmalar imzalamak üzere bulunduğu Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Maduro'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini "Sayın Cumhurbaşkanımız pandemiden sonra en kısa zamanda sizi Türkiye'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacak." sözleriyle iletti.

Venezuela'daki görüşmelerinin çok faydalı geçtiğini ve iki ülke arasında çok iyi anlaşmalar imzalandığını da vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye, sadece pandemi zamanında değil her zaman Venezuela'nın ve Venezuela halkının yanındadır." diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez ile de bir araya geldi.

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Çavuşoğlu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştüVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
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