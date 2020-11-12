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HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Gül: Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz
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12.11.2020 - 10:21 | | AA

Bakan Gül: Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz

Gelen son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada, 'Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur' dedi.

Bakan Gül: Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz

Bakan Gül açıklamasında şöyle dedi;

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur.

Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. Bu konuda hakim ve savcıların yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz.

İster yerli ister yabancı yatırımcı olsun, uzun vadeli yatırımlar, öngörülebilir, sonuçları kestirilebilir bir hukuk pratiği ile yakından ilgilidir. Anayasa Mahkemesi bir karar verip 'Mahkemenin buna uyar mı uymaz mı' gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı yerde yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değil.

Hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak, daha da güçlendirecek, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren uygulamaları sağlayacağız.

Koronavirüs aşısını deneyen profesörden canlı yayında flaş açıklamalarDünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de KORONA-VAC aşısı deneniyor. Aşı denemelerine gönüllü olarak katılan Prof. Dr. Mustafa Gerek CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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