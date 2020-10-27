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27.10.2020 - 17:04 | | DHA

Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na Berberoğlu yanıtı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AYM'nin Enis Berberoğlu ile ilgili hak ihlali kararının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na Berberoğlu yanıtı

Bakan Gül açıklamasında, 'Yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Hukuk, kişiye göre değil kanunlar cerçevesinde yürür.. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye özlemi varsa onu bilmeyiz' dedi.

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