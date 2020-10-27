Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na Berberoğlu yanıtı

Bakan Gül açıklamasında, 'Yargı süreci devam ederken Adalet Bakanı olarak değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ancak Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Hukuk, kişiye göre değil kanunlar cerçevesinde yürür.. Sayın Kılıçdaroğlu aynaya baksın. Kasetlerle gelen kişinin iddialarını ciddiye almıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eski Türkiye özlemi varsa onu bilmeyiz' dedi.