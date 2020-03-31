Bakan Gül'den son dakika infaz düzenlemesi açıklaması

Adalet hizmetlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili konuşan Bakan Gül, "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. Adli tatil konusunda herhangi bir düzenlemeye gerek görülmüyor. Olayın seyrine göre yargılamaların, sürelerin durdurulması uzatılabilir." dedi.

Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 3 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.