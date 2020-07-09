09.07.2020 - 16:42 | | milliyet.com.tr
Bakan Koca'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da meydana gelen 2. patlamayla ilgili olarak sosyal medya hesabından taziye mesajında bulundu.
Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Sakarya'daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay yaşandı. Çıkan patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.
Bakan Süleyman Soylu'dan Sakarya'daki patlama ile ilgili açıklamaSakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan da patlamaya ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Bakan Soylu patlama bölgesinde yaptığı açıklamada, 'Hem bu konuyla ilgili, hem adli idari soruşturma devam ediyor. Bizim bu konuyla ilgili emniyet,mülkiye müfettişlerimiz biraz sonra alana intikal ederler. Savcılarımız zaten meseleyi araştırıyorlar' dedi.