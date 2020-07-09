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09.07.2020 - 16:42 | | milliyet.com.tr

Bakan Koca'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da meydana gelen 2. patlamayla ilgili olarak sosyal medya hesabından taziye mesajında bulundu.

Bakan Koca'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Sakarya'daki havai fişek fabrikasının taşınması sırasında elim bir olay yaşandı. Çıkan patlamada 3 askerimiz şehit oldu. Yaralılarımızın tedavisine başladık. Durumu ağır olan bir yaralımız ameliyata alındı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum.

Bakan Kocadan Sakaryadaki patlamaya ilişkin açıklama

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