Bakan Kurum açıkladı! 5 yılda 1,5 milyon konut...

Bakan Kurum, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindekilerle Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Kurum, daha sonra "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programında yaptığı konuşmada, yeni projelerin, müjdelerin 7'den 70'e tüm Kocaelililere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak Kocaeli'yle beraber 81 kente 300'den fazla ziyaret gerçekleştirdiklerini aktaran Kurum, şehirlerde, millet bahçelerinden sosyal konutlara, kentsel dönüşümden çevre yatırımlarına kadar binlerce projeyi başlatmanın mutluluğunu, milletin duasını almanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Kurum, şehirleri bir beden, çevre ve tabiat değerlerini ise o bedenin ruhu olarak gören kadim bir medeniyetin mensupları olduklarını dile getirerek, "Çevremizi, millet bahçelerimizle, ekolojik koridorlarımızla 7 bölge 81 il için hazırladığımız iklim değişikliği eylem planlarımızla sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık hareketimizle yüzölçümünü her geçen gün artırdığımız doğal koruma alanlarımızla muhafaza ediyor, geleceğe taşıyoruz. Şehirlerimizi iyiliğin, güzelliğin, sanatın, kültürün, sporun ve sağlığın 81 ayrı merkezi olarak görüyor ve bu idrakle çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakan Kurum, Kocaeli'ye son 18 yılda onlarca farklı alanda 45 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, bakanlık olarak da kentsel dönüşümden sosyal konuta, millet bahçelerinden çevre ve altyapı çalışmalarına kadar hem Kocaeli merkezde hem de 12 ilçede pek çok alanda yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaptıklarını, 1 milyar 700 milyon liralık yatırımın da olanca hızıyla devam ettiğini kaydetti.

"Önceliğimiz kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü"

81 ilde olduğu gibi depremden en büyük zararları gören, en büyük acıları yaşayan Kocaeli'de de önceliklerinin kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü olduğunu vurgulayan Kurum, "(Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm, deprem dönüşümü) diyoruz. Her yıl 300 bin konut, 5 yılda 1,5 milyon acil öncelikli dönüştürülmesi gereken konutu dönüştürerek, ülkemizi, şehirlerimizi depreme hazır hale getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak, canla başla çalışıyoruz." dedi.

Riskli bölgelerin başında ise İzmit Cedit Mahallesi'ndeki yaklaşık 13 hektarlık alanın geldiğine işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizle İzmit tarihinin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi için dev bir adım atıyoruz. İçinde her türlü sosyal donatıyı barındıran projemizi inşallah şubat ayı içerisinde tamamlayarak ihale işlemlerine başlayacağız. Toplamda 50 blokta 982 konutun inşası için 'Bismillah.' diyeceğiz. Cedit Mahallesi'ndeki kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi daha yaşanabilir, huzur içinde komşularıyla yeni yuvalarında oturmaları için adımları atmış olduk. Vatandaşlarımıza olan sözümüzü tutmanın gururu içindeyiz. Projemiz tamamlandığında Cedit Mahallesi yepyeni bir mahalle olacaktır."

Bakan Kurum, Vali ve belediye başkanlarıyla yeni bir değerlendirme yaptıklarını aktararak, "Bu toplantının ardından projemizin kapsamını büyütme kararı aldık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle Çayırova'da, Darıca'da, Gebze'de, Körfez'de, Derince'de, İzmit'te ve Kartepe'de yeni rezerv konutlar inşa edeceğiz. Dönüşmesi acil olan konutlara ilişkin ilk etapta 500 konutumuzu İzmit'te, 500 konutumuzu da Körfez'de hızlıca yapacağız. Kocaelimizde, toplamda yeni 2 bin 500 deprem dönüşüm konutu üreteceğiz. Bu konutların bedellerinde yüzde 40'a varan indirimle uzun vadeli, vatandaşlarımızın taksit öder gibi, kiranın da belki altında 180 ay, 240'a varan vadelerle ev sahibi olabileceği büyük dönüşüm sürecini de başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.





Adem Yavuz Mahallesi'ndeki tapu sorununu çözmek için harekete geçtiklerini aktaran Kurum, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve belediyenin ortak çalışması sonucu orada da mülkiyet problemi bırakmayacaklarını kaydetti.

Kurum, Gebze'deki Kirazpınar ve Arapçeşme mahallelerinde yer alan sağlıksız konutların dönüşümünü de aynı mahallede inşa ettikleri TOKİ ve Emlak Konut mülkiyetindeki 700 konuttan karşılamak suretiyle başlattıklarını ifade etti.

Dilovası'ndaki vatandaşlara müjde veren Bakan Kurum, "Dilovası’ndaki kardeşlerimizin sağlığı ve geleceği için çok önemli olan Kömürcüler OSB konusunda da somut adımlarımızı atıyoruz. İnşallah 2021 yılında Kömürcüler OSB’nin de dönüşümünü tamamlayacağız. Dilovası için, Dilovası’nda yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

"Bir kamu idaresi eliyle, dünyada gerçekleştirilen en büyük konut üretimini biz gerçekleştirdik"

Bakan Kurum, Gölcük Merkez Mahallesi ile Çayırova Şekerpınar Mahallesi'ndeki riskli alanlara ait imar planlarını da onayladıklarını, TOKİ ile inşa çalışmalarına başladıklarını anlattı.

Hiçbir zaman milleti mağdur etmediklerini, her vatandaşın gönlünü kazanmayı öncelik sayan bir hareketin mensupları olduklarını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"İşte bu şuurla 2002 yılında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımızı bırakmama hedefiyle yola çıktık. TOKİ'mizle, 81 ilimizde 990 bini konut olmak üzere sosyal donatılarıyla, 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bir kamu idaresi eliyle, dünyada gerçekleştirilen en büyük konut üretimini biz gerçekleştirdik, bu kadrolar gerçekleştirdi. İşte bugün Kocaelimizde de 10 bin 454 konutun yapımını tamamladık. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemiz kapsamında, Gebze, Dilovası, İzmit ve Körfez'de 4 bin 89 konut üretiyoruz."

Kurum, Gebze'deki konutların ihalesini bu ay başında yaptıklarını, İzmit'te 1282, Körfez'de 1500 konutun ihalesinin gelecek ay yapılacağını, tüm konutları gelecek yıl tamamlayacaklarını aktardı.

"Kocaelimiz'e 9 millet bahçesi kazandırıyoruz"

Şehircilik kültürünün en kıymetli parçası olan millet bahçelerini yeniden ihya ettiklerini vurgulayan Kurum, 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacakları millet bahçelerini halkın hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Bakan Kurum, şuana kadar 42 millet bahçesini milletin hizmetine sunduklarını ve 236 projede çalışmaların olanca hızıyla devam ettiği bilgisini vererek şöyle konuştu:

"Kocaelimiz'e ise 2,5 milyon metrekare büyüklüğünde 9 millet bahçesi kazandırıyoruz. 84 bin metrekare büyüklüğündeki Gebze Eskihisar ve Darıca Millet Bahçemizi tamamladık. Bugün öğleden önce, Derince Çenedağ Mahallemizdeki 72 bin metrekare büyüklüğe sahip Derince Millet Bahçemizi fidanlarıyla buluşturduk. Gebze Sultanorhan ve Çayırova mahallelerinde, Darıca’da, Gölcük’te, Dilovası’nda, İzmit’te ve Körfez’deki millet bahçelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede bu millet bahçelerimizi de belediyelerimizle birlikte Kocaeli’mizin hizmetine sunacağız."

Kurum, millete hizmet etmekle sorumlu herkesin vazifesinin kendisine millet tarafından verilen makamın hem şükrünü eda etmek, hem de yükümlülüğünü harfiyen yerine getirmek olduğunu vurgulayarak, "Biz birileri gibi yöneticiliği, hiçbir zaman, şikayet etme makamı olarak görmedik. Biz bulunduğumuz makamları her zaman millet için çözüm üretme yeri, milletimize ve ülkemize hizmet etme vesilesi olarak gördük." ifadelerini kullandı.

Güçlü şehirleri ve güçlü Türkiye’yi milletle birlikte inşa ettiklerini belirten Kurum, aldıkları karalar ve yeni projelerin Kocaeli'nin büyük dönüşümü ve değişimi için hayırlı olmasını diledi.

Programı salondan takip eden bir grup vatandaş konuşmasının ardından Bakan Kurum'u ayakta alkışladı.