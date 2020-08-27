MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü
ABONE OL
27.08.2020 - 18:35 | | AA

Bakan Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da sel ve heyelandan en çok etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü

Bakan Kurum, hafriyat kaldırma çalışmalarının devam ettiği ilçe merkezinde iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 

Kurum daha sonra Akkaya Köyü'ne geçerek, burada yürütülen çalışmalar hakkında muhtarla görüştü. 

Bakan Kurum, Derelide incelemelerini sürdürdü



Köy halkıyla da bir araya gelen Kurum, vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Kurum, zarar gören ve yıkım kararı verilen 7 evin yıkımını da takip etti.

Güneydoğu'da Anadolu Parsı görüntülendiNesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı'na ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen bir görüntü paylaşıldı. Yaban hayatı uzmanları görüntüdeki hayvanın Anadolu Parsı olduğunu ve Anadolu'da varlığına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün elinde başka görüntüler olduğunu açıkladı. Henüz yayınlanmayan görüntülerden birinin de Akdeniz'deki bir Anadolu Parsı'na ait olduğu öne sürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

27 Ağustos Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

27 Ağustos Süper Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı! Sıcaklıklar artıyor

Sıradaki Haber