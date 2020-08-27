Bakan Kurum, Dereli'de incelemelerini sürdürdü

Bakan Kurum, hafriyat kaldırma çalışmalarının devam ettiği ilçe merkezinde iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Kurum daha sonra Akkaya Köyü'ne geçerek, burada yürütülen çalışmalar hakkında muhtarla görüştü.
Köy halkıyla da bir araya gelen Kurum, vatandaşlara ihtiyaçlarını sordu, sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Kurum, zarar gören ve yıkım kararı verilen 7 evin yıkımını da takip etti.
Güneydoğu'da Anadolu Parsı görüntülendiNesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı'na ait olduğu iddia edilen ve Güneydoğu'da çekilen bir görüntü paylaşıldı. Yaban hayatı uzmanları görüntüdeki hayvanın Anadolu Parsı olduğunu ve Anadolu'da varlığına ilişkin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün elinde başka görüntüler olduğunu açıkladı. Henüz yayınlanmayan görüntülerden birinin de Akdeniz'deki bir Anadolu Parsı'na ait olduğu öne sürüldü.