Bandırma Vapuru ile sanal yolculuk

CHP yönetimi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tüm Türkiye’den takip edilebilecek bir projeyle kutlamak için harekete geçti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, salgın nedeniyle tamamen internet ortamından yürütülecek bir proje hazırlandı. “Yüzyılın Rotası” adı verilen projeye göre Atatürk’ün İstanbul’dan Samsun’a yolculuğu tarihi gerçekliğine uyularak sanal ortamda vatandaşlara sunulacak.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a emanet edilen proje 16-19 Mayıs arasında “yüzyilinrotası.com” isimli internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

İttifak vurgusu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 16 Mayıs’ta saat 12.00’de siteden yapacağı konuşmayla sanal Bandırma Vapuru İstanbul’dan uğurlanacak. Vapur daha sonra tarihi gerçekliğine uygun olarak Kastomonu Cide ve Sinop’ta mola verecek. Bu molalar sırasında o bölgelerden de özel yayınlar yapılacak. Cide’den hareket edecek vapur Samsun’a geldiğinde ise yine sanal ortamda karşılanacak. Üç günlük yolculuk sırasında İlber Ortaylı, Sunay Akın, Sinan Meydan gibi tarihçilerin yapacağı yayınlarla 19 Mayıs ruhu anlatılacak, Atatürk ve kurtuluş mücadelesiyle ilgili sergiler düzenlenecek.

Projenin son aşamasında ise Millet İttifakı’nın birlikteliği öne çıkarılacak. Temsili Bandırma Vapuru, Samsun’a ulaştığında CHP’li Atakum Belediye Başkanı ile İYİ Partili İlkadım Belediye Başkanı’nın da karşılamada yer alması beklenirken, CHP ve İYİ Parti liderleri kamera karşısına geçecek. Kılıçdaroğlu ve Akşener, projenin sonunda yapacakları konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapacak.

Coşkulu kutlama

Proje hakkında değerlendirmelerde bulunan Torun, şunları söyledi:

“Salgın hastalık günlerinde en fazla ihtiyacımız olan şey milli birlik ve beraberlik ruhudur. Milli bayramlarımız bu birlik beraberlik ve dayanışma ruhunu ortaya koymamız için önemli bir fırsattır. Biz CHP olarak nasıl 23 Nisan’ın coşkuyla kutlanmasına vesile olduysak, 19 Mayıs’ı da aynı heyecanla kutlayacağız. Milli bayramlarımızı unutturmak isteyenlere karşı biz her ne şart altında olursa olsun bu bayramlarımızın ruhunu gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Vatandaşlarımız da bu konuda son derece duyarlı. Biz, bunu 23 Nisan’da gördük. Yine aynı coşkuyla, birliktelikle bu bayramımızı da kutlayacağız.”