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28.10.2020 - 14:45 | | AA

BBP Genel Başkanı Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak destek verdi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun hakaret içerikli yayınına tepkisini dile getirdi ve destek mesajını iletti.

BBP Genel Başkanı Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak destek verdi

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Charlie Hebdo'nun yayımladığı karikatürlere ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Müslümanlara ve İslami değerlere yönelik saldırgan yayınlarıyla bilinen Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, Hazreti Muhammed'e yönelik çirkin ve kışkırtıcı bir karikatür yayınlanmasına sert tepki gösteren Destici, Erdoğan'ın şahsına yapılan bu ahlak dışı saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kararlı, cesur ve dik duruşundan dolayı tebrik eden Destici, "Şahsım, camiam adına Cumhurbaşkanımıza, İslam'a yapılan bu çirkin, ahlak, hukuk ve insanlık dışı saldırıları lanetliyorum." ifadesini kullandı.

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