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28.10.2020 - 14:20 |

BBP Genel Başkanı Destici'den İslam dinine yönelik saygısızlığa tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İslam'ı dizayn etme çabalarına girişme, İslam değerlerine ve kutsallarına saldırma hadsizliği ve cüretkarlığında bulunan herkesi bir kere daha lanetliyorum ve herkesi haddini bilmeye, İslam'ın kutsallarına, bizim kutsallarımıza hakaretten uzak durmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici'den İslam dinine yönelik saygısızlığa tepki

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Türk milletinin, tüm İslam aleminin ve yeryüzündeki bütün Müslümanların Mevlit Kandili'ni kutladı.

Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümünün kutlandığı bugünlerde, Fransa'nın İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlerine şahit olduklarını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Bu hakaretlerin ya da ayar vermelerin bizatihi Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından dillendirilmesi de kabul edilebilir bir durum değildir. Buradan başta Fransa Cumhurbaşkanı olmak üzere, bu kervana katılan yani İslam'a ve Müslümanlara hakaret etme, İslam'ı dizayn etme çabalarına girişme, İslam değerlerine ve kutsallarına saldırma hadsizliği ve cüretkarlığında bulunan herkesi bir kere daha lanetliyorum ve herkesi haddini bilmeye, İslam'ın kutsallarına, bizim kutsallarımıza hakaretten uzak durmaya davet ediyorum. Çünkü bunun sonu hiçbirimizin istemediği noktalara gider ve provokasyonlara sebep olur. Bir bakarsınız Müslümanların zaten Avrupa'da istemeyen Neonazi düşüncesine sahip ırkçı-faşist insanların ya da radikal Hristiyanların birbiriyle adeta sokak çatışmaları yaşadığı günlerle karşı karşıya kalıveririz."

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Mustafa Destici, bu süreçte Avrupa'da bazı ülkelerde Türkiye düşmanlığı ve buna bağlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çok ağır hakaretamiz ifadelere ve sözde karikatürlere şahit olduklarına işaret etti.

Bunları da kınadıklarını ve lanetlediklerini aktaran Destici. "Bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Bunlar düşünce fikir, yazı, çizi özgürlüğü içerisinde de açıklanamaz. Dünya üzerindeki hiç kimsenin ama hiç kimsenin sıfatı ne olursa olsun mesleği ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret etme hakkı ve haddi yoktur. Bunu yapanlar, elbet bir gün bunun bedelini öderler." diye konuştu.

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