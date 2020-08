Beyrut’a Türk hastanesi açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “özel temsilcisi” olarak Lübnan’ın başkenti Beyrut’a giderek temaslarda bulundu. Topaloğlu, Türkiye’nin Lübnan’da inşa ettiği ve yaklaşık 10 yıl önce tamamlanmasına rağmen, Lübnan hükümetinden kaynaklı nedenlerden dolayı hizmete alınamayan, “Sayda Türk Hastanesi”nin bir an önce açılması için Erdoğan’ın talimatıyla başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Topaloğlu ve beraberindeki heyet, Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Hastanenin genel olarak açılmasında ciddi bir eksiklik olmadığı, teknik desteklerle bir an önce hasta kabulüne başlayabileceği tespit edilirken, Türkiye’nin bu konuda gerekli desteği vereceği ifade edildi. Topaloğlu, temaslarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:



Kısa sürede açılacak



“Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan ile yaptığımız toplantıda, hastanenin bir an önce açılması konusunda mutabık kaldık. Yaptığımız incelemede hastaneyi her açıdan yeterli bulduk. Temaslarımız sonucu kısa süre içerisinde Lübnan halkına hizmet edeceğinin mutluluğuyla dönüyoruz.”



Topaloğlu, “Lübnan Başbakanı Hasan Diyab ile olan görüşmemizde Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik, Türkiye’nin Lübnan’a yaptığı insani ve tıbbi yardımlar ile Sayda Türk Hastanesi’nin durumunu ele aldık” diye konuştu.