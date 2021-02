'Birkaç tane sıra dışı insan asla ve asla bu ülkenin gençliğini temsil etmiyor'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Küçükçekmece 7. Olağan İlçe Kongresine katıldı. Halkalı Spor Salonu’nda yapılan kongreye Kurtulmuş’un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Kongrede bir konuşma yapan Numan Kurtulmuş, “Biz her gün her an Türkiye’yi daha ileriye götürmek, bu milleti daha güçlü hale getirebilmek için mücadele ederken Türkiye’nin sorunlarını çözmek için her alanda adım atmaya devam ederken birileri de Türkiye’nin gündemini lüzumsuz tartışmalarla, geçmiş dönemlerin, geride kalmış olan birtakım eksik tartışmalarıyla Türkiye’nin gündemini ne yazık ki zehirlemeye çalışıyorlar. İşte bunu da çok iyi bilmek zorundayız. Bu yolculuğa, inandığımız yoldaki güçlü yolculuğa mani olmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz, söylediklerine cevap vereceğiz, hep söylüyorum. Söyledikleri cevapsız kalmayacak. Ayaklarını uzatırlarsa gerekirse ayaklarını kırıp bir kenara atacağız, ellerini kırıp bir tarafa atacağız. O ayrı bir şey. Ama biz vaktimizi bunlara, bunların söyledikleriyle zehirledikleri Türkiye gündemleriyle asla geçirmeyeceğiz. Suyu taşıyacak olan biziz, testiyi kıracak olan onlardır. Milleti derleyecek, toparlayacak olan biziz, milleti dağıtıp parçalayacak olan onlardır” dedi.

“BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE PIRIL PIRIL GENÇLER VAR”

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde yeni bir deneme yapmaya çalışanlar olabilir. Türkiye’nin gözbebeği olan, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birisi olan bizlerin de çok yakında yıllardır tanıdığımız bildiğimiz bir üniversitede; maalesef ilimle anılmak, araştırmayla anılmak, dünya çapında öğretim üyeleriyle, öğrencileriyle anılmak, hatırlanmak varken, ne yazık ki bazı provokasyonlarla gündeme geliyor. İşte tam gündemi zehirlemek dediğimiz şey budur. Bu milletin tamamına yakının kutsalı olan Kabe’ye karşı yapılan hakaret, sadece bu işe bir provokasyon çıkarma çabasıdır. Ve ne yazık ki bu işe katılan birkaç tane marjinal, birkaç tane sıra dışı insan asla ve asla Türk gençliğini, bu ülkenin gençliği temsil etmiyor, onların temsilcileri değildir. Hatta Boğaziçi Üniversitesi’nde pırıl pırıl gençler var, büyük çoğunluğu bu ülkeye kendisini adamış, annesini, babasını, ailesini onların hayallerini daha ileriye taşımak için gece gündüz gayret eden çoğunluğu pırıl pırıl gençlerden oluşan Boğaziçi Üniversitesi’nde birkaç tane marjinalin ortaya çıkması o üniversitenin de adını kirletmemelidir. Oradaki gençlerin tamamına yakını bizim gençlerimizdir. Bu ülkenin çocuklarıdır. Görüşleri ne olursa olsun, hangi siyasi kanaatte olurlarsa olsun hepsinin ortak hedefi Türkiye’yi daha ileriye taşımak olmalıdır. Onun için bu ve benzeri provokasyonlara karşı uyanık olmak, herkesin işini yapması Boğaziçi Üniversitesi’nde bilimle, araştırmayla ve güçlü bir eğitimle anılmasını sağlamaksa hepimizin ve özellikle Türkiye’yi yöneten hükümetimizin vazifesidir.”

“ALLAH’IN İZNİYLE DE TÜRKİYE’DE BU ANAYASAL DEĞİŞİKLİKLER KONUSUNDA DA MİLLETİN TALEPLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİRİZ”

Numan Kurtulmuş, kabine toplantısı sonrası dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çalışmaları konusundaki açıklamasına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Bu kadar yıldır devam eden bu demokrasi mücadelesi içerisinde çok zor dönemleri geride bıraktık. Bunlardan AK Parti’nin başardığı en önemli başarılardan birisi vesayet düzenlerini geçmişte bırakıp millet iradesini hakim kılabilmiş olmasıdır. Geçmiş dönemlerde 1960 anayasasının, 1981 anayasasının vermiş olduğu antidemokratik yetkileri vesayet odaklarının Türkiye’yi nasıl dizayn ettiklerini hepimiz biliyoruz. Askeri bürokrasi üzerinde Türkiye’de sivil siyaset hizaya sokulmaya çalışıldı. Yüksek yargı anayasa mahkemesi üzerinden Türkiye’de siyasi partiler hizaya sokulmaya çalışıldı. Ayrıca Türkiye’de hükümetlerin uyguladıkları şeyler yerindelik denetimi yapan bir mahkeme haline gelen Danıştay tarafından da, yüksek mahkeme tarafından da vesayet altında tutuldu. Bunların hepsini geride bıraktık. Milli Güvenlik Kurulu’nun yapısı değişti, sivilleşti. Türkiye’de yargı ile siyaset hepsi kendi yerine oturdu, siyaset kendi işini yapıyor, yargı kendi işini yapıyor. Bu vesayet düzeninden kurtulmuş olan Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de daha ileri, daha demokratik ve daha sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Biz anayasanın milletin tamamını kapsayacak şekilde, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasa olması için yıllardır, on yıllardır fikirlerimizi söylüyoruz. Anayasa değişikliği derken şunu söyleyeyim; birilerinin yaptığı gibi kıyıda, köşede, kapalı kapılar ardında değil açık bir şekilde, meşru siyaset zeminlerinde, milletin önünde bu anayasa tartışmasını yapar ve Allah’ın izniyle de Türkiye’de bu anayasal değişiklikler konusunda da milletin taleplerini gerçekleştiririz.”

YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Kurtulmuş, “Birileri olumsuz gündemle, hakaretle, siyaseti zehirleyerek, dillerini bir şekilde gerçekten yıkıcı bir şekilde kullanarak Türkiye’de vakit kaybettirmek istiyor. Bizimse yapacak işimiz var. İnandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz” dedi.