‘BMGK kararı, insani yardımı zorlaştırır’

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BMGK’nın 11 Temmuz’da aldığı kararla, Suriye’nin kuzeyine yönelik BM sınır ötesi insani yardım mekanizmasının Cilvegözü-Babülhava sınır geçişini içerecek şekilde 12 ay süreyle uzatıldığı hatırlatıldı.

“Mekanizmanın önemli bir unsurunu teşkil eden Öncüpınar-Babüsselame sınır geçişine bu defa BMGK kararında yer verilmemesi talihsiz bir yaklaşımdır” denilen açıklamada, bu sınır geçişinin mekanizmadan çıkarılmasının Halep bölgesindeki yaklaşık 1.3 milyon sivile insani erişimi zorlaştıracağı ve Türkiye’nin üstlendiği sorumluluğu daha da ağırlaştıracağına işaret edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu bağlamda Türkiye, Suriye’ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi için çaba harcamaya devam edecek, anılan yardım mekanizmasında meydana gelen değişikliğin yol açabileceği ilave sınamalarla baş edilmesi için BM ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere tüm paydaşlarla eşgüdüm ve iş birliği içinde hareket edecektir.”