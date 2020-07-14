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14.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘BMGK kararı, insani yardımı zorlaştırır’

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (BMGK), Suriye’ye yönelik insani yardım mekanizmasına ilişkin kararında Öncüpınar-Babüsselame sınır geçişine yer verilmemesine “talihsiz yaklaşım” değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu sınır geçişinin mekanizmadan çıkarılmasının Halep bölgesindeki yaklaşık 1.3 milyon sivili etkileyeceği belirtilen bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin, Suriye’ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi için çaba harcamaya devam edeceği vurgulandı.

‘BMGK kararı, insani yardımı zorlaştırır’

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BMGK’nın 11 Temmuz’da aldığı kararla, Suriye’nin kuzeyine yönelik BM sınır ötesi insani yardım mekanizmasının Cilvegözü-Babülhava sınır geçişini içerecek şekilde 12 ay süreyle uzatıldığı hatırlatıldı.

“Mekanizmanın önemli bir unsurunu teşkil eden Öncüpınar-Babüsselame sınır geçişine bu defa BMGK kararında yer verilmemesi talihsiz bir yaklaşımdır” denilen açıklamada, bu sınır geçişinin mekanizmadan çıkarılmasının Halep bölgesindeki yaklaşık 1.3 milyon sivile insani erişimi zorlaştıracağı ve Türkiye’nin üstlendiği sorumluluğu daha da ağırlaştıracağına işaret edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu bağlamda Türkiye, Suriye’ye yönelik uluslararası insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi için çaba harcamaya devam edecek, anılan yardım mekanizmasında meydana gelen değişikliğin yol açabileceği ilave sınamalarla baş edilmesi için BM ve bağlı kuruluşlar başta olmak üzere tüm paydaşlarla eşgüdüm ve iş birliği içinde hareket edecektir.”

Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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